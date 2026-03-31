Nova linija gradskog prevoza 62, koja će saobraćati na relaciji Zvezdara – Mirijevo 4, biće uspostavljena od srede 1. aprila.

Kako je saopštio Sekretarijat za javni prevoz, linija će imati lokalni karakter i pokrivaće područje Mirijeva, kao i ulice Milana Rakića i zonu gradske bolnice.

Deo trase obuhvatiće i ulice Rudi Čajaveca, Ljubiše Miodragovića i Nine Kirsanove, gde će biti uvedena tri nova stajališta – "OŠ Pavle Savić“, "Vrtić Zvončica“ i "Maje Dimitrijević“.

Autobusi na liniji 62 polaziće sa okretnice Zvezdara i kretati se ulicama Čingrijina, Dimitrija Tucovića, Batutova, Milana Rakića, Matice srpske, Rableova, Mirijevski venac, Semjuela Beketa, Koste Nađa, Rudi Čajaveca, Ljubiše Miodragovića, Nine Kirsanove i Mihaila Bulgakova, do okretnice u Mirijevu 4.

Na ovoj liniji biće angažovana dva minibusa, a vozila će saobraćati na svakih 30 minuta. Prvi polazak planiran je u 5.30 sa Zvezdare, dok je poslednji predviđen u 20.40 sa okretnice Mirijevo 4.

