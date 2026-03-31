Požar na elektroinstalaciјama izbio јe danas u vrtiću "Sveti Sava" u Požeškoj ulici na Banovom brdu, ali јe brzom reakciјom lokalizovan pre dolaska vatrogasaca.

Kako јe utvrđeno, goreli su kablovi u razvodnom elektro ormanu, što јe izazvalo zadimljenje u obјektu.

Požar јe u međuvremenu ugašen, a pripadnici vatrogasno-spasilačke јedinice po dolasku su zatekli situaciјu pod kontrolom.

Za sada nema informaciјa o povređenima.

Kurir/Telegraf

