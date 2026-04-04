Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas od 8.30 do 18 časova izvoditi radove na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, zbog čega će deo potrošača ostati bez snabdevanja vodom.

Bez vode će biti potrošači u ulicama Bulevar Peka Dapčevića (od broja 28 do Kružnog puta voždovačkog), Kružni put voždovački (od Bulevara Peka Dapčevića do Pive Karamatijevića), Milisava Đurovića, Nikole Strineke, Florinoj, Milunke Savić, Omiškoj i Đure Madžerčića.

Kako su naveli iz ovog preduzeća, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.