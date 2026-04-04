Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će bez struje ostati deo opštine Čukarica.

Isključenje je najavljeno u ulici Kneza Višeslava, i to na brojevima 86–88, u periodu od 9 do 16 časova.

Nadležni apeluju na građane da unapred planiraju svoje obaveze i pripreme se za privremeni prekid u snabdevanju električnom energijom.

U slučaju eventualnih kvarova ili dodatnih informacija, građani se mogu obratiti dežurnim službama Elektrodistribucije na sledeće brojeve telefona: 0800 360 300 (za većinu gradskih opština), kao i 011/8231-011 (Mladenovac), 011/8501-407 (Grocka), 011/8251-113 (Sopot), 011/8721-007 (Obrenovac), 011/8302-107 (Barajevo) i 011/8111-108 ili 064/8367-175 (Lazarevac).

