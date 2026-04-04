Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv - to mogu da urade na ovim lokacijama:

Voždovac, Shopping Centar Stadion, autobus 13-16 časova

Rakovica, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, autobus 9-12 časova

Čukarica, Sremčica, AMAN, autobus 10-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.