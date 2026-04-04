To možete učiniti na Voždovcu, Rakovici i Čukarici
Budimo humani
BEOGRAĐANI, UČINITE DOBRO DELO! Evo gde danas možete dobrovoljno dati krv
Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv - to mogu da urade na ovim lokacijama:
Voždovac, Shopping Centar Stadion, autobus 13-16 časova
Rakovica, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, autobus 9-12 časova
Čukarica, Sremčica, AMAN, autobus 10-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
