Muškarac star 50 godina zadobio je lakše povrede glave u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Surčinskom putu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
MUŠKARAC ZADOBIO POVREDE GLAVE U SURČINU: Saobraćajna nesreća na obodu Beograda, prebačen je u Urgentni centar
Udes se dogodio u 23.30, a povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su u noćnoj smeni 87 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali astmatičari.
