Mlađi muškarac lakše je povređen u saobraćajnom udesu noćas, prevezen je u Urgentni centar, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći .

Do udesa je došlo oko 5.30 u Bulevaru vojvode Mišića, na Savskom vencu.

Mada nije bilo intervencija zbog težih povreda noćas, zabeležen je veliki broj - 129, što je pri vrhu tokom vikenda, kada ih je i inače više.

Uglavnom su pozivi stizali zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Na javnim mestima je služba Hitne pomoći intervenisala 26 puta, velikim delom zbog alkoholisanosti i tuča.