Hitna pomoć
SAOBRAĆAJKA, PIJANSTVA, TUČE: I veliki broj povreda! Burna vikend noć u Beogradu
Mlađi muškarac lakše je povređen u saobraćajnom udesu noćas, prevezen je u Urgentni centar, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći .
Do udesa je došlo oko 5.30 u Bulevaru vojvode Mišića, na Savskom vencu.
Mada nije bilo intervencija zbog težih povreda noćas, zabeležen je veliki broj - 129, što je pri vrhu tokom vikenda, kada ih je i inače više.
Uglavnom su pozivi stizali zbog hroničnih zdravstvenih problema.
Na javnim mestima je služba Hitne pomoći intervenisala 26 puta, velikim delom zbog alkoholisanosti i tuča.
