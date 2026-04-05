Radovi se izvode u tramvajskoj baštici u Karađorđevoj ulici, na delu od kružnog toka kod Geozavoda (biće onemogućena desna strana kružnog toka gledano u smeru ka Sajmu) do Savskog trga (nova ulica SAO 6). Tokom izvođenja radova, predmetna deonica (Karađorđeva ulica) će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će vozila JLPP-a saobraćati na sledeći način:

– i dalje ne funkcionišu tramvajske linije 2 i 11;

– privremena tramvajska linija 2L i dalje će saobraćati na relaciji Pristanište – Dorćol – Vukov spomenik – Trg Slavija – Gospodarska mehana;

– privremena autobuska linija 2A („Dorćol /SRC Milan Gale Muškatirović/ – Beograd na vodi – „Dorćol /SRC Milan Gale Muškatirović/” će saobraćati na trasi: Dorćol /SRC „Milan Gale Muškatirović”/ – Tadeuša Košćuška – Bulevar vojvode Bojovića – Karađorđeva – SAO 9 (nova ulica koja se nalazi uz obalu Save, na delu od zone Brankovog mosta do kružnog toka kod nekadašnjeg BAS-a) – kružni tok kod nekadašnjeg BAS-a – Bulevar Vudroa Vilsona – Beograd na vodi – Bulevar Vudroa Vilsona – SAO 9 – Hercegovačka – kružni tok kod Geozavoda – Bulevar vojvode Bojovića – Tadeuša Košćuška – Dorćol /SRC „Milan Gale Muškatirović”/;

– vozila sa linija 51, 511, 601 i EKO 2 će u smeru ka Sajmu i Trgu Slavija saobraćati trasom: Bulevar Vudroa Vilsona – SAO 4 (Kraljice Drage Obrenović) – SAO 6 (Luke Ćelovića Trebinjca) – Savski trg – Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića (Savska) i dalje redovnim trasama;

– vozila sa linija 51, 511, 601, 51N i 601N će u smeru ka terminusu „Beograd na vodi”, Belim vodama i Surčinu saobraćati trasom: Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića (Savska) – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona do terminusa „Beograd na vodi”;

– vozila sa linije EKO2 će u smeru ka terminusu „Beograd na vodi” saobraćati trasom: Nemanjina – Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića (Savska) – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona do terminusa „Beograd na vodi”.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristi sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljena privremena stajališta za liniju 2A:

– „Pristanište 1” (smer ka Brankovom mostu) u Karađorđevoj ulici na poziciji ED stuba, koji se nalazi pet metara ispred zaustavne linije u zoni kućnog broja 11;

– „Pristanište 1” (smer ka Kalemegdanu) u Karađorđevoj ulici na poziciji ED stuba, koji se nalazi 10 metara ispred zaustavne linije u zoni Ulice Velike stepenice.

Privremeno se ukida autobusko stajalište „Brankov most” (smer ka Sajmu) za liniju 2A.