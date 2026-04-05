Povodom 60 godina od osnivanja, Javno preduzeće „Gradsko stambeno” donelo je odluku da značajno snizi cene usluga haus majstora na teritoriji svih deset gradskih opština.

Cene svih intervencija umanjene su od 20, čak do 400 odsto, i to dugoročno, a izdvajaju se sledeće cene:

– fugovanje i silikoniranje pločica i kade (skidanje stare fugne, novo fugovanje, skidanje starog silikona, odmašćivanje i postavljanje novog silikona) sada je 500 dinara sa PDV-om, a bilo je 2.000 dinara sa PDV-om;

– montaža nepovratne klapne sudopere na PVC instalaciju sada je 1.500 dinara sa PDV-om, a bilo je 4.800 dinara sa PDV-om;

– zamena sifona na bideu sada je 1.500 dinara sa PDV-om, bila je 3.000 dinara sa PDV-om;

– demontaža i montaža postojeće WC šolje sada je 2.000 dinara sa PDV-om, a bila je 3.840 dinara sa PDV-om;

– odgušenje WC šolje (zatvaranje i puštanje vode u stanu, sajla, pneumatska puška, montaža i demontaža šolje, bušenje rupa) sada je 4.000 dinara sa PDV-om, a bilo je 6.000 dinara sa PDV-om.

Snimanje termivozijskom kamerom sada sa PDV-om košta 5.500 dinara, a koštalo je 12. 000 dinara sa PDV-om, dok pronalaženje kvara uz pomoć geofona sada staje 7.000 dinara sa PDV-om, a bilo je 14.000 dinara sa PDV-om.

Ako pak želite da angažujete majstore za popravke koje nisu navedene u specifikaciji, sada to košta 1.000 dinara po satu sa PDV-om, a koštalo je 3.600 dinara po satu sa PDV-om.

Nove usluge

Osim toga, sada postoji i čitav niz novih usluga koje haus majstori pružaju, kao što su montaža ili demontaža nameštaja, servisiranje klime, krečenje, hoblovanje parketa, adaptiranje kupatila po sistemu ključ u ruke itd.

Iz „Gradskog stambenog” podsećaju da su 19. maja 2025. godine počeli sa sprovođenjem novog projekta – haus majstori, koji se pre svega odnosi na popravke lokalnih kvarova i druge intervencije u stanovima.

Usluge haus majstora mogu koristiti stanari svih zgrada, bez obzira na to a li su u sistemu održavanja JP-a „Gradsko stambeno”, uz samo jednu razliku – oni koji su u sistemu imaju mogućnost povraćaja 10 odsto iznosa osnovne cene usluge (uplaćuje se na račun zgrade), dok ta mogućnost ne važi za ostale. Svi drugi uslovi nove usluge potpuno su identični za sve.

Haus majstori ovog javnog preduzeća pored savremenih alata i uređaja, poput termovizijskih kamera i geofona, obavezno na terenu imaju i fiskalnu kasu. Naplatu vrše na licu mesta, prema unapred definisanom cenovniku, uz momentalno izdavanje fiskalnog računa (omogućeno plaćanje gotovinom, ali i platnim karticama).

Majstori na terenu vrše dijagnostiku, a nakon toga, tek ukoliko je korisnik saglasan, izvode se radovi.

Poštujući važeće propise, haus majstori JP-a „Gradsko stambeno” stanarima su na raspolaganju radnim danima od 8 do 20 sati.

Prijave se mogu vršiti telefonski, putem Servisnog centra Grada Beograda na broj 11-0-11 (opcija 3 za JP „Gradsko stambeno” Beograd ili podopcija 4 – popravke u stanovima, haus majstori), ali je moguće uputiti prijavu i na drugi način (imejl, lični dolazak na RJ).

Cenovnik usluga građani mogu videti na sajtu JP-a „Gradsko stambeno” https://stambeno.com/wp-content/uploads/2026/03/cenovnik-haus-majstori.pdf, navodi se u saopštenju JP-a „Gradsko stambeno”.