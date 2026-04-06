„Festival cveća i meda” biće održan i ove godine od 6. do 9. aprila, od 9 do 19 časova na platou ispred Osnovne škole „Josif Pančić” u Požeškoj ulici.

Ova tradicionalna manifestacija i ovog proleća okupiće brojne izlagače koji će predstaviti bogat izbor najlepših sezonskih biljaka, proizvoda od meda, kao i raznovrsnih rukotvorina. Posetioci će imati priliku da odaberu začinsko i aromatično bilje za zdravije obroke, cvetne i zelene biljke, kao i ukrasne vrste koje će oplemeniti terase i dvorišta.

Posebno mesto na festivalu zauzimaju pčelarski proizvodi, koji su uvek veoma traženi. S obzirom na značaj meda za jačanje imuniteta, naročito u prolećnom periodu, festival predstavlja idealnu priliku da se kvalitetan i proveren med nabavi direktno od proizvođača, uz sve neophodne informacije o njegovom poreklu i svojstvima, saopšteno je iz Opštine Čukarica.