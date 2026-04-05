U Beogradu se dogodio lančani sudar šest vozila, a četiri osobe su prebačene u Urgentni centar. Saobraćaj je obustavljen kod Sajma.
LANČANI SUDAR KOD SAJMA Povređene četiri osobe, saobraćaj obustavljen (FOTO)
U Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu, nešto pre 21 čas, došlo je do lančanog sudara šest vozila.
Još uvek nisu poznate okolnosti kako je do sudara došlo.
U Urgentni centar prebačene su četiri osobe, potvrđeno je RTS-u iz Saobraćajne policije.
Saobraćaj će na toj deonici kod Sajma biti obustavljen dok traje uviđaj.
Kurir.rs/RTS
