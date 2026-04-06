Sedam osoba je lakše povređeno u četiri saobraćajne nezgode koje su se protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Svi povređeni su prevezeni u Urgentni centar na dijagnostiku.

Ekipe Hitne pomoći su imale ukupno 127 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnim mestima i zbog pijanstava.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

