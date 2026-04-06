Nacistička Nemačka započela je bombardovanje Beograda bez objave rata na današnji dan, 6. aprila 1941. godine, čime je tadašnja Kraljevina Jugoslavija ušla u Drugi svetski rat.

Naredbu za bombardovanje izdao je tadašnji nemački kancelar i vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler, a povod za napad bio je državni udar kojim je sa čela Jugoslavije svrgnut knez Pavle Karađorđević zbog pristupa Silama Osovine, nakon čega se Jugoslavija okrenula Saveznicima.

Ka Kraljevini Jugoslaviji su tada poletela 484 aviona, od čega su 234 bili bombarderi, a na Beograd je bačeno oko 440 tona zapaljivih bombi.

U naletima nemačkih aviona 6, 7, 11. i 12. aprila, prema različitim podacima, poginulo je između 2.000 i 4.000 ljudi, porušeno blizu 700 zgrada, više hiljada je oštećeno.

Teško je oštećena Vaznesenjska crkva u kojoj je bilo vernika, a izgorela je i Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu gde je uništeno više od 300.000 knjiga i dokumenata.

Prema pojedinim informacijama, jugoslovenska protivvazdušna odbrana oborila je više od 40 nemačkih aviona, a u borbama je poginulo i 11 jugoslovenskih pilota.

Kratkotrajni "Aprilski rat" završen je 17. aprila 1941. godine okupacijom i podelom Jugoslavije između Sila Osovine.

U Narodnoj biblioteci Srbije danas će biti otvorena izložba "85 godina od bombardovanja zgrade Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu".