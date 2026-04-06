Slušaj vest

GSP saobraća uobičajeno za radni dan, a većih gužvi i zastoja na kritičnim saobraćajnim tačkama jutros nema.

Duže kolone beleže se jutros na Plavom mostu dok na ostalim uobičajenim špic tačkama zastoja nije bilo. 

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, očekuje se pojačan saobraćaj u gradovima ujutro i popodne

Lepo vreme pogoduje vozačima, ali se zbog početka radne nedelje očekuje pojačan saobraćaj u gradovima, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Moguće su gužve i usporena vožnja na glavnim saobraćajnicama i deonicama gde su radovi, te se vozači pozivaju da se pre polaska informišu o mogućim zastojima.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, a na prelazu Šid dva sata.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU U KARAĐORĐEVOJ: 8 linija GSP ima drugačije trase zbog radova
tramvaj-foto-marina-lopicic.jpg
BeogradDA SE NIKAD NE ZABORAVI KOLIKO JE BEOGRAD STRADAO: Danas se navršava 85 godina od nacističkog nemačkog bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu
junkers-ju-87-stuka-bombardovanje-beograda.jpg
BeogradOD DANAS FESTIVAL CVEĆA I MEDA U POŽEŠKOJ: Bogat izbor najlepših sezonskih biljaka, proizvoda od meda, začina i raznovrsnih rukotvorina
Screenshot 2026-04-05 121954.jpg
BeogradRAZGLEDANJE BEOGRADA OTVORENIM AUTOBUSOM: Subotom i nedeljom u dva termina, vožnja traje oko 70 minuta
Vračar, Hram Svetog save
BeogradGRADSKO STAMBENO SNIZILO CENE USLUGA HAUS MAJSTORA: I do 400 odsto! Evo koliko je sada montaža i odgušenje WC šolje, a koliko fugovanje pločica
Screenshot 2026-04-05 121612.jpg