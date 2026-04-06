GSP saobraća uobičajeno za radni dan, a većih gužvi i zastoja na kritičnim saobraćajnim tačkama jutros nema.

Duže kolone beleže se jutros na Plavom mostu dok na ostalim uobičajenim špic tačkama zastoja nije bilo.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, očekuje se pojačan saobraćaj u gradovima ujutro i popodne

Lepo vreme pogoduje vozačima, ali se zbog početka radne nedelje očekuje pojačan saobraćaj u gradovima, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Moguće su gužve i usporena vožnja na glavnim saobraćajnicama i deonicama gde su radovi, te se vozači pozivaju da se pre polaska informišu o mogućim zastojima.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, a na prelazu Šid dva sata.