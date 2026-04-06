Ljiljana Jokić iz okoline Obrenovca svakoga dana, od novembra do kraja maja, bere ono što najviše voli i tako već 30 godina.

Bere i prodaje, a u sezoni nabere ih i po nekoliko hiljada. Prodaje ih u Obrenovcu.

Ono što je interesantno jeste što Ljilja ono što gaji toliko voli da čim uđe u plastenik ona im prvo nazove dobro jutro, pa im peva i priča, ljubi ih i tepa im kao deci - lepotani moji...

Za druge možda nesvakidašnje i čudno, ali za Ljilju ništa neobično jer je osvaja njihova lepota u kojoj uživa već tri decenije.

Pa šta to uopšte Ljilja gaji?

Za nju je, veli, ovaj cvet najlepši među cvetovima, a predstavlja simbol lepote i nežnosti.

Ljilja živi u obrenovačkom naselju Šljivici gde u plasteniku gaji i bere kale, a ubere ih po nekoliko hiljada u sezoni koja traje od novembra do maja.

Zaliva ih kap po kap što joj je velika pomoć jer više ne mora to da radi, a dodaje da su se toliko razrasle da više ne mora ni korov da plevi nego one samo cvetaju a ona ih bere.

Zimi ih greje pa roda ima od novembra do maja. One koje ne greje, one počinju da cvetaju u maju.

Njene kale mušterije razlikuju od svih drugih i nadaleko su poznate ne samo po lepoti nego i po mirisu mada bi mnogi rekli da prvi put čuju da kale uopšte mirišu.

- To je valjda takva vrsta, jedan cvećar je rekao da samo moje kale mirišu. Meni je drago... I dugo traju, mogu i po mesec dana da budu u vazi ako nisu u jako toplom. One piju vodu kad se iseku, i samo se odozdo povremeno skrati, barske su biljke, kaže Ljilja koja ima i ljubičice i indijski jorgovan.

Preko leta kale se odmaraju za narednu sezonu0, padnu, i lišće im požuti a leti se povremeno zalije da koren ne propadne.