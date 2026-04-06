Sve pijace koje posluju u sastavu JKP „Beogradske pijace“, u petak, subotu i ponedeljak 10, 11. i 13. aprila, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 06 do 19 časova, odnosno od 07 do 21 čas, što je režim rada pijace „Palilula“.

Zelene pijace neće raditi na Uskrs, u nedelju 12. aprila, osim sledećih pijaca: „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“, koje će raditi u periodu od 06 do 14 časova. Pijaca „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ u petak i subotu, 10. i 11. aprila, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 08 do 19 časova, dok na Uskrs, 12. i u ponedeljak 13. aprila, neće raditi. Pijaca cveća Krnjača radiće svim danima od 08 do 19 časova, izuzev na Uskrs,12. aprila, saopštile su "Beogradske pijace".

Pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) – neće raditi u subotu i nedelju, 11. i 12. aprila, dok će u petak i ponedeljak, 10. i 13. aprila raditi po ustaljenom radnom vremenu od 19 do 06 časova.

Foto: Beogradske pijace