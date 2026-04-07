DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku delovi ovih 8 opština, proverite je li i vaša ulica na njemu
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:00 - 14:00 MATICE SRPSKE: 69Đ-73C, Naselje BEOGRAD: MATIČANSKA: 2A-8A,1-5, Naselje MIRIJEVO: DOLAČKA: 8,9A-9V,
Savski venac
08:30 - 11:30 TIRŠOVA: 10,
Čukarica
08:30 - 14:00 OBALSKIH RADNIKA: 4-4V,3-9,
Rakovica
08:30 - 14:00 NATOŠEVIĆEVA: 2-8, PERE VELIMIROVIĆA: 2-6,1A-5,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 DŽONA KENEDIJA: 9-25, GRAMŠIJEVA: 1A-7, KLARE CETKIN: 2-10, PALMIRA TOLJATIJA: 44-60,9a-11,
Zemun
08:30 - 12:30 KLARE CETKIN: 2-8,
Surčin
08:30 - 14:00 Naselje SURČIN: BOBIJA FIŠERA: 5-9, JOVANA DUČIĆA: 3, METOHIJSKA: 14, ŠUMADIJSKA: 3, TOPOLSKA: 5,17, VOJVOĐANSKA: 382A,388A-392,377,381a-381F,
10:00 - 14:00 Naselje DOBANOVCI: GRMOVAČKA: 8-10,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Maseljeno mesto Bistrica zaseok Šarena kapija,Kuzmanovići, kod škole,Aluga.
