Promena režima rada linija javnog prevoza tokom radova u zoni raskrsnice ulica Tošin bunar, Dr Žorža Matea i Bulevara dr Zorana Đinđića.

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulicama Dr Žorža Matea, Tošin bunar i Bulevaru Zorana Đinđića, od 6. aprila, od 22 časa, do 8. aprila doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz nadležnog sekretarijata.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj Ulice Tošin bunar, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Pariske komune do rampe Moto-puta M11, Bulevara Zorana Đinđića, od zone raskrsnice sa Ulicom Tošin bunar do zone raskrsnice sa Studentskom ulicom, Ulice dr Žorža Matea, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Tošin bunar do zone raskrsnice sa izlaznom rampom sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića), smer ka Šidu, na Ulicu dr Žorža Matea (u dužini od 650 metara), kao i potpuno zatvaranje za saobraćaj auto-puta za Zagreb od Ulice dr Žorža Matea do kružnog toka kod Ulice partizanske avijacije.

Tokom izvođenja radova, vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

Linija 45

– u smeru ka Zemunu će saobraćati trasom: Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Studentska – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina i dalje u skladu sa radovima u ulicama Tošin bunar i Dobrovoljačkoj;

– u smeru ka Novom Beogradu će saobraćati trasom: Tošin bunar – Pariske komune – Studentska – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Studentske ulice, smer ka Šidu – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar i dalje redovno.

Linije 72 i 82

– u oba smera će saobraćati trasom: Pariske komune – Studentska – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar i dalje redovno.

Linije 74, 75 i 72N

– u smeru ka Bežanijskoj kosi će saobraćati Bulevarom Zorana Đinđića, Studentskom ulicom, ulaznom rampom na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Studentske ulice, smer ka Šidu, Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića), izlaznom rampom sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu partizanske avijacije, Partizanske avijacije i dalje redovno;

– u smeru ka gradu će saobraćati trasom: Partizanske avijacije – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Ulice partizanske avijacije, smer ka Nišu – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

Linija 76

– u smeru ka Bežanijskoj kosi će saobraćati trasom: Pariske komune – Studentska – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Studentske ulice, smer ka Šidu – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu partizanske avijacije – Partizanske avijacije i dalje redovno do stajališta „Hotel Nacional”, odakle će saobraćati do Ulice partizanske avijacije, dalje nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do kružnog toka u zoni raskrsnice Ulice partizanske avijacije i Auto-puta za Zagreb, zatim ulevo internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom do KBC „Bežanijska kosa”;

– u smeru ka gradu će saobraćati redovno do stajališta „Zelengorska”, dalje internom saobraćajnicom do kružnog toka u zoni raskrsnice Ulice partizanske avijacije i Auto-puta za Zagreb, nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) i dalje redovno do ulazne rampe na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) pored „Okova”, zatim Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića), silaznom rampom sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar, Tošin bunar, Bulevarom Milutina Milankovića, Narodnih heroja, Bulevarom Zorana Đinđića, Studentskom ulicom, Pariske komune i dalje redovno.

Linija 77

– u smeru ka Bežanijskoj kosi će saobraćati trasom: Studentska – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Studentske ulice, smer ka Šidu – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) i koristiće stajalište „Bežanijska kosa” (#1852), koje u redovnom režimu koriste linije 600, 607, 611, 711 i 860I, gde će skrenuti udesno ka Ulici dr Žorža Matea i dalje redovno do KBC-a „Bežanijska kosa”;

– u smeru ka gradu će saobraćati redovno do stajališta „Zelengorska”, dalje internom saobraćajnicom do kružnog toka u zoni raskrsnice Ulice partizanske avijacije i Auto-puta za Zagreb, nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića), dalje ulaznom rampom na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) pored „Okova”, Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića), silaznom rampom sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar, Tošin bunar, Bulevarom Milutina Milankovića, Narodnih heroja, Bulevarom Zorana Đinđića, Studentskom ulicom, Pariske komune i dalje redovno.

Linija 708

– u smeru ka Bežanijskoj kosi će saobraćati trasom: Studentska – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Studentske ulice, smer ka Šidu – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu partizanske avijacije – Partizanske avijacije i dalje redovno;

– u smeru ka gradu će saobraćati trasom: Partizanske avijacije – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Ulice partizanske avijacije, smer ka Nišu – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Studentska – Pariske komune i dalje redovno.

Linija 15N

– u smeru ka Zemunu će saobraćati trasom: Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina i dalje u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar;

– u smeru ka gradu će saobraćati ulicama Tošin bunar, Pariske komune i dalje redovno.

Linija 18N

– u smeru ka Zemunu će saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Studentska – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina i dalje u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar;

– u smeru ka gradu će saobraćati trasom: Tošin bunar – Pariske komune – Studentska – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

Linija 603N

– u smeru ka Dobanovcima će saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Studentska – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Studentske ulice, smer ka Šidu – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar i dalje redovno;

– u smeru ka gradu će saobraćati trasom: Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno, dok će od 3.20 časova (podlinija 603Na) saobraćati trasom: Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.