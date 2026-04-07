Razgledanje grada otvorenim autobusom "BEOGRAD VAŠ DOMAĆIN" biće organizovano danas sa početkom u 11 časova, saopšteno je iz Turističke organizacije Beograda.

Vožnja traje oko 70 minuta, polazak je sa obeleženog stajališta za turističke autobuse na Trgu Nikole Pašića. Razgledanje grada otvorenim autobusom je jedan od najatraktivnijih turističkih programa u našoj prestonici, koje se realizuje od 2009. godine.

U sezoni 2026. godine, turistima je ovo razgledanje na raspolaganju subotom i nedeljom, u dva termina, u 11 i 13 časova. Uz pomoć audio vodiča posetioci mogu na brojnim jezicima, engleskom, francuskom, italijanskom, ruskom, nemačkom, kineskom, turskom, grčkom i srpskom, prolazeći pored važnih lokacija i turističkih atrakcija da čuju priču o istoriji i kulturi našeg grada.

Karte po ceni od 1.500 dinara za odrasle i 1.000 dinara za decu do 12 godina, mogu se rezervisati u info centru TOB u Knez Mihailovoj 56, kupiti na šalteru BS Tours u Jurija Gagarina 12a, i u autobusu pre početka vožnje.

Promo turu razgledanja grada otvorenim autobusom "BEOGRAD VAŠ DOMAĆIN" organizuju Turistička organizacija Beograda i BS Tours.

