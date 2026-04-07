Etno-bazar u centru Jakova, opština Surčin, održaće se danas od 14 do 16 časova, najavljeno je iz ove opštine.
SAMO DANAS ETNO-BAZAR U CENTRU JAKOVA: Iza sjajne ideje stoji vrtić Lastavica, posetioci će moći da kupe radove mališana, sremačke kolače i suvenire
Manifestaciju organizuju Predškolska ustanova „Surčin”, Turistička organizacija GO Surčin i Kulturni centar Surčin, a pod pokroviteljstvom Gradske opštine Surčin.
Toga dana na bazaru će se pokazati, ali i prodavati radovi dece PU „Surčin”, pa bazar nosi simbolični naziv „Bazar – pazar”. Moći će da se kupe tradicionalni sremački kolači i suveniri na temu Vaskrsa i Srema, a deca će učestvovati u tematskim radionicama.
Nosilac manifestacije je vrtić „Lastavica” iz Jakova.
