Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su lakše povređene dve osobe, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći su obavile ukupno 126 intervencija, od kojih su 23 bile na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kako je naveo dr Aleksandar Čokanović za RTS, ekipe Hitne pomoći intervenisale su i nakon ponoći u Železniku, gde je prijavljeno zapaljeno vozilo, ali u tom slučaju nije bilo povređenih.

Najviše su zvale osoba koje su imale problema sa gušenjem i stomačnim tegobama.