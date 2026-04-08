Slušaj vest

Planirani radovi na vodovodnoj mreži u opštini Rakovica prouzrokovaće u sredu, 8. aprila, prestanak vodosnabdevanja pojedinih delova ove opštine, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

U sredu, od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u ulicama Patrijarha Joanikija, Pilota Mihaila Petrovića (od Kneza Višeslava do broja 33g), Vidikovački venac i u Susedgradskoj ulici, kao i u naseljima Labudovo i Petlovo brdo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz „Vodovoda” apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.