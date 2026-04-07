BESPLATNO U BEOGRADU ZA PRAZNIK: Vaskršnje čarolije u Topčiderskom parku, predstave za decu, kreativne radionice i animacije! Praznični duh i zajedništvo
Opština Savski venac i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju „Vaskršnje čarolije”, koja će biti održana 11. i 12. aprila, od 10 do 14 časova, ispred Konaka kneza Miloša u Topčiderskom parku, najavljeno je iz ove opštine.
Dvodnevna manifestacija namenjena je najmlađim sugrađanima i njihovim porodicama, u cilju negovanja prazničnog duha i zajedništva kroz bogat kulturno-zabavni program.
Posetioce očekuju brojni sadržaji, uključujući predstave za decu, kreativne radionice i animacije. Prvog dana biće organizovano i takmičenje osnovnih škola sa teritorije opštine Savski venac.
Poseban deo programa čine takmičenja za decu: u subotu, 11. aprila, biće izabrano najlepše oslikano vaskršnje jaje, a u nedelju, na Vaskrs, biraće se najjače vaskršnje jaje. Pozivaju se svi mališani da ponesu svoja vaskršnja jaja i učestvuju u ovim veselim nadmetanjima.
Za najuspešnije učesnike obezbeđene su vredne nagrade: za prvo mesto električni skejtbord, drugo dečji bicikl, a za treće trotinet.
Ulaz na manifestaciju je slobodan, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beograd.rs