Gradska opština Novi Beograd i Udruženje za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od karcinoma dojke „Žena uz ženu” danas - u sredu, 8. aprila, organizuju besplatne ultrazvučne preglede dojki.

Karavan pod sloganom „Budi divna, pregledaj se” biće održan na platou ispred zgrade Opštine, Bulevar Mihajla Pupina 167, od 12 do 18 časova. Zakazivanje pregleda je na licu mesta, od 11.30 do 12 časova.

Foto: Beograd.rs

Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna dokumentacija, obavlja eminentni radiolog u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, opremljenoj savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.

Kurir.rs/Beograd.rs

