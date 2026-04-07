Javno komunalno preduzeće „Parking servis” pokrenulo je akciju „Parkiraj i bicikliraj”, namenjenu svim vozačima koji žele da deo svog kretanja kroz grad obave na ekološki i praktičan način.

Kako je najavljeno iz ovog preduzeća, korisnici ponovo mogu da, po ceni parkiranja na nekom od pet parking-objekata kojima upravlja „Parking servis”, preuzmu do četiri bicikla.

– Korisnici koji parkiraju vozila na parkiralištima „Ada Ciganlija” i „Milan Gale Muškatirović” mogu da preuzmu dva bicikla za odrasle i dva dečja bicikla, te da čitav dan uživaju sa svojom porodicom u rekreativnoj vožnji i druženju. Onima koji dolaze u centar grada, predlažemo da parkiraju automobile u garažama „Obilićev venac”, „Zeleni venac” i „Masarikova”, besplatno pozajme bicikle „Parking servisa” i na taj način brže završe svoje obaveze – rekao je direktor „Parking servisa” Andrija Čupković.

Ove sezone, u okviru petnaestog ciklusa akcije, korisnicima je na raspolaganju više od 650 bicikala različitih tipova. Osim klasičnih gradskih modela, vozni park „Parking servisa” ima i bicikle sa sedmostepenim menjačem i širim gumama, prilagođene vožnji po raznovrsnim terenima.

„Parking servis” je ove godine, nakon prethodno uvedenog sistema na parkiralištu „Ada Ciganlija”, unapredio proces izdavanja bicikala i na parkiralištu „Milan Gale Muškatirović”, a postavljena je i kućica za izdavanje i razduživanje bicikala. Bicikli se na parkiralištu „Ada Ciganlija” preuzimaju samo uz ličnu kartu i račun o plaćenom parkiranju, odnosno uz ličnu kartu i ulaznu parking-karticu na objektima „Obilićev venac”, „Zeleni venac”, „Masarikova” i „Milan Gale Muškatirović”, svakog dana od 9 do 21 čas, a kompletan proces sada traje nepuna dva minuta.

Interesovanje građana za ovu uslugu „Parking servisa” nastavlja da raste iz godine u godinu.

Samo tokom 2025. godine bicikle je koristilo oko 65.000 građana, dok ukupni broj korisnika od pokretanja akcije, 2012. godine, dostiže približno 500.000. Ovi podaci pokazuju da je besplatno korišćenje bicikala u okviru akcije „Parkiraj i bicikliraj” postalo značajan vid rekreacije Beograđana i posetilaca Beograda, navodi se u saopštenju JKP-a „Parking servis”.