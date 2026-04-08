GOSPODAR JEVREMOVA, SAVSKA: Ove ulice u centru Beograda danas su bez struje, isključenja u još 5 opština
Spisak isključenja struje
Stari grad
09:00 - 14:00 GOSPODAR-JEVREMOVA: 14,
Palilula
09:00 - 14:00 SIME ŠOLAJE: 18-18A,27A,
06:00 - 09:00 Naselje BORČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 2G,
Savski venac
09:00 - 12:00 MIHAILA AVRAMOVIĆA: 34-38A, Naselje BANjICA: FLORE SENDS: 1-9,
09:00 - 13:00 LUKE ĆELOVIĆA TREBINjCA: 37, SAVSKA: 58-70,
Čukarica
08:30 - 14:00 ENDIJA VORHOLA: 6, LAZAREVAČKI DRUM: 17-19,23-25, VALjEVSKA: 6-10,
Zemun
08:30 - 12:30 CVETNA: 1-1V/2, PETRA KOČIĆA: 10, RADOJA DAKIĆA: 1-3V/2,7-13, TOŠIN BUNAR: 7-11, VRTLARSKA: 1-21,25-35C,
Grocka
08:30 - 15:00 Naselje KALUĐERICA: ĐURE ĐAKOVIĆA: BB,2-16,1-9,13-21B, RADOJKE LAKIĆ: 41-43,47, RIBNIČKA: 2-20,1-35B, RIBNIČKA 1 LEVI PRILAZ: 2-8A,12-26,5-9, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 28-54,21-33,37-39G,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje MISLOĐIN: KOLUBARSKA: 8-10,22, Naselje OBRENOVAC: ZABRAN: 0-20G,26-32A,1-17,21-21A,27A,61-61A,111,1111, ZABRANSKI PUT: 2-2B,20D-22M,26,1,9-13A,
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