Dva muškarca potukla su se na Žarkovu, a jedan od njih ostao je bez svesti, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim saznanjima, do svađe, a potom i fizičkog obračuna muškaraca došlo je u autobusu koji saobraća na liniji 37, na stajalištu kod Osnovne škole "Ljuba Nenadović".

Incident je prijavljen policiji koja je odmah izašla na lice mesta, a prijavljeno je i da jedan od muškaraca leži bez svesti.

Na lice mesta izašla je i Hitna pomoć i povređeni muškarac prevezen je na dalje lečenje u Urgentni centar.

Kurir/Telegraf

