Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata su u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili bugarsku državljanku S. P. N. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo krađa.

Ona se sumnjiči da je 6. aprila 2026. godine u Beogradu, u autobusu na liniji boj 79, iz torbe jedne ženske osobe ukrala novčanik sa 120 evra i 54.000 dinara, nakon čega je odmah uhapšena.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, privedena Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

IMG_20260317_090420.jpg
Busije policija policijska traka
shutterstock_2056552664.jpg
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg