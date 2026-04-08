Pripadnici MUP-a u Beogradu uhapsili su 30-godišnju Bugarku S. P. N. zbog krađe novčanika u autobusu na liniji broj 79. Ukrala je 120 evra i 54.000 dinara, a zatim privedena tužilaštvu
Saopštenje
BUGARKA OPLJAČKALA ŽENU U BEOGRADSKOM AUTOBUSU! Ukrala novčanik sa VIŠE STOTINA evra, ubrzo je uhapšena!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata su u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili bugarsku državljanku S. P. N. (30), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo krađa.
Ona se sumnjiči da je 6. aprila 2026. godine u Beogradu, u autobusu na liniji boj 79, iz torbe jedne ženske osobe ukrala novčanik sa 120 evra i 54.000 dinara, nakon čega je odmah uhapšena.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, privedena Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
