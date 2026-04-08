Zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u Beogradu, u Takovskoj ulici došlo je do izmena u režimu javnog prevoza koje će važiti tokom aprila.

Na deonici od Kosovske do Ulice Džordža Vašingtona, u periodu od 8. do 30. aprila, privremeno je ukinuto stajalište "Glavna pošta" (#267) za linije 23, 40 i 304N u pravcu ka Ulici Džordža Vašingtona. Istovremeno, i van funkcije ostaje istoimeno stajalište (#266) u pravcu ka Trgu Nikole Pašića.

Prema informacijama Sekretarijata za javni prevoz, izmena obuhvata i stajalište "27. marta", koje je privremeno izmešteno u Takovskoj ulici, približno 50 metara nakon raskrsnice sa Dalmatinskom ulicom.

Haos u jutarnjem špicu Tokom jutarnjeg špica, u Takovskoj ulici nastaju veće gužve nego inače, a trenutno je ogroman intenzitet saobraćaja u ovom periodu dana i u Bulevaru despota Stefana, koji mnogi vozači, koji su inicijalno koristili Takovsku ulicu, koriste kao alternativnu rutu.

Radovi u Takovskoj ulici deo su šire rekonstrukcije i održavanja kolovoza na potezu od Ulice Džordža Vašingtona do Trga Nikole Pašića, u smeru ka Nemanjinoj ulici, a planirano je da traju do 20. aprila, ali izgleda da će rok za završetak radova biti produžen.