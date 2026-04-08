Sahrane se neće obavljati 10 i 12. aprila. 2026. godine

Sahrane će se obavljati 11 i 13. aprila 2026. godine.

Dežurni centar, Ruzveltova 50 (prijava smrti), će raditi uobičajeno svakog dana od 0 do 24 časa:

Kontakt: 011 20 71 333, 011 20 71 377, 064 85 54 096.

Radno vreme servisnih centara na grobljima u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd:

Servisni centar na Novom groblju će u nedelju 12. aprila 2026. godine raditi od 7 do 15 časova (uplate za grobna mesta do 14,30 časova), a 10,11, i 13.aprila 2026. godine od 7 do 20 časova (uplate za grobna mesta od 7 do 18 časova).

10 aprila 2026. godine radiće servisni centri u KBC “Zemun”, KBC “Zvezdara” i KBC “Bežanijska kosa” od 7 do 15 časova, uključujući i gore pomenuti Servisni centar na Novom groblju. Servisni centri na ostalim grobljima u nadležnost preduzeća, neće raditi u petak 10. aprila 2026. godine.

11 i 13. aprila 2026. godine, svi servisni centri na grobljima u nadležnosti JKP “Pogrebne usluge” Beograd će raditi od 7 do 15 časova, izuzev servisnog centra na Zemunskom groblju.

Gradska Kapela (Deligradska 36) će raditi 11 i 13. aprila 2026. godine od 7 do 15 časova (rad sa strankama od 7 do 14,30 časova). Gradska Kapela neće raditi 10 i 12. aprila 2026.godine.

Pisarnica JKP„Pogrebne usluge“ Beograd u zgradi direkcije na Novom groblju, Ruzveltova 50, (predaja molbi, zahteva i sl., konsultacije sa pravnom službom), neće raditi 10 i 13. aprila 2026. godine.

Informacije (naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja i opšte informacije) sugrađani mogu dobiti pozivom na broj telefona 011 2071-304, 10,11 i 13. aprila 2026. godine od 7 do 15 časova.