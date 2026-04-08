Izložba cveća, kao i okupljanje uzgajivača i ljubitelja cveća pod nazivom „Beogradsko proleće” održaće se u parku Manjež od 14. do 19. aprila.
IZLOŽBA CVEĆA U PARKU MANJEŽ: Sobno cveće i najbolje biljke za bašte i terase
Izlagači će za posetioce ove izložbe predstaviti sobno cveće, najbolje biljke za bašte i terase, lavandu, ruzmarin, tuje, borove, ukrasne trave, trajnice, kaktuse, cvetnice, sezonske biljke, a proleće je idealno vreme za sređivanje bašta i balkona.
Izložba cveća je svakog dana otvorena od 9 do 19 časova.
