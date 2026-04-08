Kako je saopšteno iz ove opštine, ulaz je besplatan, a tokom dva festivalska dana od 11 do 17 časova posetioce očekuje bogat i raznovrstan program namenjen svim generacijama.

Na centralnoj bini smenjivaće se muzički i plesni nastupi, dečje predstave i različiti performansi, dok će čitav prostor biti ispunjen pravom karnevalskom atmosferom uz učešće zabavljača, žonglera, kostimiranih junaka, a brojne kreativne radionice upotpuniće taj doživljaj.

„Veliki uskršnji karneval” i ove godine ima humanitarni karakter u cilju negovanja porodičnih vrednosti i podsticanja solidarnosti kod najmlađih. Iz tog razloga biće održana i tradicionalna akcija pod nazivom „Izbor za najlepše oslikano jaje” na karnevalu. Prikupljena sredstva biće uplaćena u fond po izboru pobednika.

Posebnu radost mališanima doneće zona sa konjima, gde će ih članovi konjičkog kluba upoznati sa ovim plemenitim životinjama, a moći će i da se oprobaju u kratkom jahanju uz nadzor stručnih lica. Uz to, najmlađe očekuju i popularne aktivnosti poput oslikavanja lica, dok će za sve posetioce biti organizovana tradicionalna takmičenja uskršnjim jajima, kao i omiljeno takmičenje u puzanju beba. Najuspešnije učesnike očekuju vredne nagrade, a prijave će se vršiti na licu mesta.

Početak manifestacije je u subotu u 11 sati, a potom će biti prijavljivanje za trku beba koja se održava u 12.30 sati. U 11.30 časova počinje predstava za decu „Bonton šuma”, u 13 sati je plesni podijum, u 13.30 „Uskršnji džin” – animacija za decu, u 14 „Klovnovska magija”, u 14.30 žonglerski performans, u 15 sati „Uskršnji zeka” – animatori, u 15.30 „Šarene igre”, u 16 sati „Tata i mama igrajte se s nama” i u 16.45 uskršnji disko.

U nedelju događaj počinje u 11 sati, u 11.30 je „Kapetan duge letnje plovidbe”, u 12.30 takmičenje u kucanju jajima, u 13 sati „Uskrs je, zaplešimo” – plesna animacija, u 13.30 „Uskršnji džin” – animacija za decu, u 14 sati izbor za najlepše uskršnje jaje, u 15 sati „Šarene igre”, u 16 sati „Potraga za krilima” – predstava za decu, u 16.45 proglašenje uskršnjih pobednika i u 17 sati zatvaranje manifestacije.