DELOVI OVIH 6 OPŠTINA DANAS SU BEZ STRUJE: Beograđani, isključenja počinju od 8.30 sati
Spisak isključenja struje
Vračar
09:30 - 13:30 CELJSKA: 8,7, CERSKA: 45, SAZONOVA: 30-48,29-41,45-49,53, TIMOČKA: 2-4F/8,1-9, VILOVSKOG: 2, VUČEDOLSKA: 14,
Voždovac
09:00 - 15:00 PREŠERNOVA: 20-28,13-17,21,
Čukarica
08:30 - 14:00 LAZAREVAČKI DRUM: BB,BB,BB,2-12C,1-11, RADNIČKA: 24-32,
08:30 - 14:00 Naselje RUŠANJ: OSLOBOĐENJA 9 DEO: 2A-2C, OSLOBOĐENJA 11 DEO: 2-12,1-7,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 181,187-195,199A-201,205-207,
Zemun
10:00 - 11:00 BATAJNIČKI DRUM: BB,261-265,269,283A-287,291-293, POLJOPRIVREDNO DOBRO 13 MAJ: BB,BB,BB,BB,2-12,16-18,24,3-19,25-25A, Naselje BATAJNICA: MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA : 372-374,382, Naselje ZEMUN: BATAJNIČKI DRUM 13 DEO: 301,
Surčin
10:00 - 14:00 Naselje SURČIN: MILOVANA GLIŠIĆA: 6-12,1,7-15, NEMANJINA: 16-20,23-25, VALJEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 50,62,66-68,72,43,49-61B, VIKTORA STARČIĆA
Kurir.rs