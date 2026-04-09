Zaključno sa Velikom subotom 11. aprila, tržni centar Ušće donosi potpuno drugačiji praznični koncept – Uskršnju čaroliju! Umetnička postavka oslikanih jaja i kreativne radionice za najmlađe.

U susret najradosnijem hrišćanskom prazniku, posetioce očekuje posebna uskršnja atmosfera kroz jedinstvenu umetničku postavku velikih, ručno oslikanih jaja i kreativne radionice za decu. Ova praznična instalacija slavi tradiciju Vaskrsa, simboliku novog života i radost zajedničkog stvaranja.

U okviru postavke biće izložena velika umetnički oslikana jaja, inspirisana svetom dečje mašte i najlepšim uskršnjim motivima. Na njima su radili umetnici i ilustratori koji su kroz boje, detalje i razigrane motive oživeli duh praznika – od zečića i pilića, do cvetnih ornamenata i bajkovitih scena.

Posebnu pažnju privlači i veliko dekorativno jaje, instalacija koja poziva mališane i njihove roditelje da „zavire u svet dečje mašte“ i naprave uspomene kroz fotografije i druženje u prazničnoj scenografiji.

Foto: Privatna arhiva

Za najmlađe posetioce organizovane su i kreativne uskršnje radionice oslikavanja jaja, gde će deca imati priliku da pokažu svoju maštovitost i ponesu kući sopstveno ukrašeno uskršnje jaje.

Radionice će se održavati:

• petak od 11:00 do 14:00 časova

• subota od 16:30 do 18:30 časova