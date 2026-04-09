Kontrola parkiranja i naplata u zoniranim delovima grada neće biti obustavljena samo na odabranim lokacijama, dok su sve javne garaže i kompleks "Međunarodni terminal" otvoreni po uobičajenom sistemu.
VAŽNE INFORMACIJE
NIJE SAV PARKING BESPLATAN ZA PRAZNIKE! "Parking servis" objavio gde se u Beogradu naplata i dalje primenjuje, čak i za Vaskrs
Slušaj vest
Javno komunalno preduzeće "Parking servis" obavestilo je građane da, povodom uskršnjih praznika, od petka, 10. aprila, do utorka, 14. aprila, neće vršiti kontrolu i naplatu parkiranja u zoniranim delovima grada.
U istom periodu, shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima, zatvorene će biti i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134G.
Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" radiće neprekidno, po uobičajenom sistemu naplate, uključujući i Službu za eksploataciju vozila.
Redovna kontrola i naplata parkiranja, kao i rad poslovnica Korisničkog servisa, nastavlja se u utorak, 14. aprila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši