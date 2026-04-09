Javno komunalno preduzeće "Parking servis" obavestilo je građane da, povodom uskršnjih praznika, od petka, 10. aprila, do utorka, 14. aprila, neće vršiti kontrolu i naplatu parkiranja u zoniranim delovima grada.

U istom periodu, shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima, zatvorene će biti i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134G.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" radiće neprekidno, po uobičajenom sistemu naplate, uključujući i Službu za eksploataciju vozila.

Redovna kontrola i naplata parkiranja, kao i rad poslovnica Korisničkog servisa, nastavlja se u utorak, 14. aprila.

