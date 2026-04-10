Sekretarijat za javni prevoz obaveštava javnost da počev od srede, 15. aprila započinju pripremni radovi na izgradnji dela tunelske veze od ulice Karađorđeva do Dunavske padine – Faza 1.

Tokom navedene faze radova koja obuhvata ulicu Jovana Avakumovića (deo od ulice Bulevar despota Stefana u dužini od 110 metara prema ulici Poenkareova) i Bulevar despota Stefana (deo od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do Ulice kralja Dragutina), predviđena su sledeća zauzeća i izmene:

• potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Jovana Avakumovića na posmatranoj deonici,

• zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne (žute) trake ulice Bulevar despota Stefana od ulice Dragoslava Srejovića do Ulice kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza, koje će se kretati na sledeći način:

Linije 33 i 48

- u smeru ka Kumodražu i Miljakovcu, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama;

- u smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)”, ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa;

Linija 58

- u smeru ka Železniku, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova, Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)” će se kretati na svojoj redovnoj trasi;

Linija 96

- u smeru ka Borči, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)”, ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa.