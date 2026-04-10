USKORO RADOVI NA IZGRADNJI DELA TUNELSKE VEZE OD ULICE KARAĐORĐEVA DO DUNAVSKE PADINE: Evo koje će GSP linije biti promenjene
Sekretarijat za javni prevoz obaveštava javnost da počev od srede, 15. aprila započinju pripremni radovi na izgradnji dela tunelske veze od ulice Karađorđeva do Dunavske padine – Faza 1.
Tokom navedene faze radova koja obuhvata ulicu Jovana Avakumovića (deo od ulice Bulevar despota Stefana u dužini od 110 metara prema ulici Poenkareova) i Bulevar despota Stefana (deo od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do Ulice kralja Dragutina), predviđena su sledeća zauzeća i izmene:
• potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Jovana Avakumovića na posmatranoj deonici,
• zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne (žute) trake ulice Bulevar despota Stefana od ulice Dragoslava Srejovića do Ulice kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza.
Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza, koje će se kretati na sledeći način:
Linije 33 i 48
- u smeru ka Kumodražu i Miljakovcu, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama;
- u smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)”, ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa;
Linija 58
- u smeru ka Železniku, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova, Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;
- u smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)” će se kretati na svojoj redovnoj trasi;
Linija 96
- u smeru ka Borči, od terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)” ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;
- u smeru ka terminusu „Železnička stanica (Pančevački most)”, ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa.
Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište „Jovana Avakumovića” u ulici Bulevar despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) – u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište „Železnička stanica (Dunav)” (#709), koje u redovnom režimu koristi linija 44 kao svoje polazno stajalište.