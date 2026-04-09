U Učiteljskom naselju u Beogradu opljačkana je pošta, a razbojnici su uz pretnje odneli više džakova. Hitna pomoć je intervenisala
Učiteljsko naselje
ULETELI S FANTOMKAMA I OPLJAČKALI POŠTU! Drama u Beogradu: Morala da reaguje Hitna pomoć!
Slušaj vest
Danas je opljačkana pošta u Učiteljskom naselju u Beogradu.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, dvojica muškaraca sa fantomkama su uletela u poštu i uz pretnje ženi koja radi izneli više džakova.
Hitna pomoć je intervenisala i ukazala pomoć ženi kojoj je pozlilo.
Ovaj deo grada je blokiran i u toku je potraga.
Kurir.rs/Informer
Reaguj
Komentariši