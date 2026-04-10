Najstariji srpski rukopis, Miroslavljevo jevanđelje, bogato iluminiran i napisan ćirilicom, biće otvoren za javnost 9–11. aprila u Narodnom muzeju Srbije
Miroslavljevo jevanđelje, najstariji srpski rukopis napisan ćirilicom i bogato iluminiran, čuva se u Narodnom muzeju Srbije kao dragoceni svedok srednjovekovne prošlosti.
Povodom predstojećih praznika, Miroslavljevo jevanđelje će biti otvoreno za javnost 9, 10. i 11. aprila, a 11. aprila od 13 časova biće organizovano i vođenje za decu: "Slova i životinje iz Miroslavljevog jevanđelja".
