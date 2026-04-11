Rečna policija je spasila muškarca i 12-godišnje dete iz Save nakon prevrtanja čamca. Hitna pomoć ih je prevezla u bolnicu.
OTAC I SIN SPASENI IZ REKE Dramatična akcija rečne policije u Beogradu
Rečna policija spasila je danas oko 16 sati muškarca i dete koji su upali u Savu nakon prevrtanja čamca!
kako saznajemo, čamac se prevrnuo na Savi u visini starog tramvajskog mosta, a u njemu su bili otac i sin.
Dete, koje ima 12 godina, prebačeno je na Institut za majku i dete, a muškarca starog 48 godina Hitna pomoć je prevezla u Urgentni centar.
