Rečna policija spasila je danas oko 16 sati muškarca i dete koji su upali u Savu nakon prevrtanja čamca!

kako saznajemo, čamac se prevrnuo na Savi u visini starog tramvajskog mosta, a u njemu su bili otac i sin.

Dete, koje ima 12 godina, prebačeno je na Institut za majku i dete, a muškarca starog 48 godina Hitna pomoć je prevezla u Urgentni centar.