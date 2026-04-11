Zbog kvara na mreži srednjeg napona večeras su bez struje ostali korsinici u delovima beogradskih opština Rakovica i Čukarica.

Kako je rečeno iz EDS, kvar se dogodio oko 20.40, a ekipe su na terenu i uskoro se očekuje normalizacija snabdevanja električnom energijom.

Bez struje su trenutno Petlovo brdo, Labudovo brdo, Vidikovac, Cerak Vinogradi, Žarkovo, Kneževac, Kijevo, bele vode, Filmski grad, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

