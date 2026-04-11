Večeras su delovi Beograda, uključujući Rakovicu i Čukaricu, ostali bez struje zbog kvara na mreži. Ekipe EDS su na terenu radi popravke.
Beograd
VELIKI DEO BEOGRADA BEZ STRUJE Zbog kvara na mreži ove opštine su u mraku
Slušaj vest
Zbog kvara na mreži srednjeg napona večeras su bez struje ostali korsinici u delovima beogradskih opština Rakovica i Čukarica.
Kako je rečeno iz EDS, kvar se dogodio oko 20.40, a ekipe su na terenu i uskoro se očekuje normalizacija snabdevanja električnom energijom.
Bez struje su trenutno Petlovo brdo, Labudovo brdo, Vidikovac, Cerak Vinogradi, Žarkovo, Kneževac, Kijevo, bele vode, Filmski grad, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.
Reaguj
Komentariši