Slušaj vest

Beogradska Hitna pomoć dobila je noćas dva poziva da interveniše zbog saobraćajnih nezgoda ali nikog nije bilo na licu mesta, rečeno je u toj službi.

Kako je navedeno, jedna osoba je odvezena privatnim kolima do zdravstene ustanove, tako da nije sačekana ekipa Hitne pomoći, dok je drugi poziv otkazan.

Ukupno je noćas ova služba intervenisala 110 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga 20 intervencija je bilo na javnim mestima, prvenstveno zbog alkoholisanosti građana, delom i manjih tuča.

Dosta poziva je bilo zbog psihijatrijskih, alkoholisanih i pacijenata pod dejstvom narkotika.

Za pomoć su se najviše javljali psihijatrijski pacijenti, hronični kardiovaskularni bolesnici i astmatičari.