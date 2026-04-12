Beogradska Hitna pomoć dobila je noćas dva poziva da interveniše zbog saobraćajnih nezgoda ali nikog nije bilo na licu mesta, rečeno je u toj službi.

Kako je navedeno, jedna osoba je odvezena privatnim kolima do zdravstene ustanove, tako da nije sačekana ekipa Hitne pomoći, dok je drugi poziv otkazan.

Ukupno je noćas ova služba intervenisala 110 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga 20 intervencija je bilo na javnim mestima, prvenstveno zbog alkoholisanosti građana, delom i manjih tuča.

Dosta poziva je bilo zbog psihijatrijskih, alkoholisanih i pacijenata pod dejstvom narkotika.

Za pomoć su se najviše javljali psihijatrijski pacijenti, hronični kardiovaskularni bolesnici i astmatičari.

Ne propustiteDruštvoISTORIJSKI PODVIG SRPSKIH LEKARA Prva transplantacija pluća u Srbiji! Pacijent dobio dijagnozu 6 dana po rođenju sina, ovo je nacionalni projekat države Srbije
Screenshot 2026-04-12 093310.jpg
DruštvoAmerički pripadnici KFOR-a prešli u pravoslavlje: Na Veliku subotu u manastiru Draganac, vladika Ilarion krstio dvojicu vojnika iz baze Bondstil (VIDEO)
Vaskrs.jpg
DruštvoDa li se ide na groblje na Vaskrs? Teolog otkrio šta Crkva zaista kaže - mnogi ovo pogrešno rade
Groblje, žena pali sveću
DruštvoVASKRŠNJE JUTRO HLADNO, A ONDA OBRT! Ali od utorka sve se menja, čeka nas ovaj vremenski preokret
Proleće Beograd (2).jpeg
DruštvoPolicija na svakom koraku: Ovog dana kontrola 24 sata! Kazne paprene, a jedna greška može da vas košta i zatvora
Saobraćaj na auto-putu, kamere, novčane kazne i saobraćajna policija