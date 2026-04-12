Iz Sekretarijata za javni prevoz obaveštavaju danas javnost da će, počev od subote, 11. aprila, biti izvršena izmena trase linije 94 javnog prevoza na inicijativu Opštine Rakovica, u cilju unapređenja dostupnosti javnog prevoza i poboljšanja saobraćajne povezanosti dela naselja Resnik.

Postupajući po dostavljenoj inicijativi izvršena je izmena trase, tako da će vozila saobraćati ulicama Sretena Popovića i 13. oktobra, čime se omogućava bolja pokrivenost ovog dela opštine Rakovica.

U okviru izmene trase uspostavljaju se nova stajališta, i to u smeru ka terminusu „Resnik (Edvarda Griga)”:

– „13. oktobra” (#3271) – u Ulici 13. oktobra, 35 metara nakon kolskog prilaza objektu sa kućnim brojem 12, odnosno naspram betonskog ED stuba u visini objekta broj 7;

– „Milorada Jankovića Doce” (#3272) – u Ulici Slavka Miljkovića, ispred objekta sa kućnim brojem 12.

U smeru ka terminusu „Novi Beograd (Blok 45)” uspostavljaju se stajališta:

– „Milorada Jankovića Doce” (#3273) – u Ulici Slavka Miljkovića, ispred pešačkog prelaza kod objekta broj 1;

– „13. oktobra” (#3270) – u Ulici 13. oktobra, naspram kolskog prilaza objektu broj 12, odnosno 18 metara nakon betonskog ED stuba kod objekta broj 7.

Izmenjena trasa linije 94 u oba smera obuhvata saobraćajnice u smeru ka „Resniku (Edvarda Griga)”: Novi Beograd (Blok 45) – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka – Crnotravska – Bahtijara Vagabzade – Borska – Vareška – Patrijarha Dimitrija – Oslobodilaca Rakovice – Oslobođenja – Sretena Popovića – 13. oktobra – Milorada Jankovića Doce – Slavka Miljkovića – Edvarda Griga – Resnik (Edvarda Griga).

U smeru ka „Novom Beogradu (Blok 45)” trasa će biti sledeća: Resnik (Edvarda Griga) – Edvarda Griga – Slavka Miljkovića – Milorada Jankovića Doce – 13. oktobra – Sretena Popovića – Oslobođenja – Oslobodilaca Rakovice – Patrijarha Dimitrija – Vareška – Borska – Bahtijara Vagabzade – Crnotravska – Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Teodora Drajzera – Bulevar vojvode Mišića – Most na Adi – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Omladinskih brigada – Jurija Gagarina – Dr Ivana Ribara – Novi Beograd (Blok 45).

Ovom izmenom omogućava se kvalitetnija pokrivenost javnim prevozom u zoni Resnika, kao i direktnija veza stanovnika sa ostalim delovima grada.

Sekretarijat za javni prevoz nastavlja da prati potrebe građana i u skladu s tim unapređuje mrežu linija javnog prevoza.