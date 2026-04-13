Slušaj vest

Momak star 25 godina teško je povređen kada se prevrnuo kvad u 21.36 u Ulici Vladimira Rolovića na Čukarici, kod broja 152.

Na auto-putu kod skretanja za aerodrom "Nikola Tesla" u 1.20, u udesu je teško povređen muškarac (50).

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 87 intervencija od kojih je 14 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hipertenzičari i osobe sa bolovima u stomaku.