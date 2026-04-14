Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Palilula, u utorak, 14. aprila 2026. godine, u periodu od 8.30 do 12.30 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju „Sunnyville“.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

