Slušaj vest

Mladić (22) lakše je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu, kod tržnog centra Ada mol, rečeno je u Hitnoj pomoći.

On je prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći imale 124 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Najčešće su pomoć tražili astmatičari i pacijenti sa srčanim problemima.