Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 15. aprila 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Voje Veljkovića (od Bulevara kralja Aleksandra do Ilindenske ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

