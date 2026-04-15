SPISAK NIKAD DUŽI, ULICE SE SAMO NIŽU: Ko sve danas u Beogradu neće imati struju, radovi u čak 9 opština
Spisak isključenja struje
Stari grad
09:00 - 13:30 MARŠALA BIRJUZOVA: 46-50,41-41V/2,45-51, TOPLIČIN VENAC: BB,BB,15-19,
10:00 - 13:00 JEVREJSKA: 13,
Zvezdara
03:00 - 05:00 MIRIJEVSKI BULEVAR: 88,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: ANDERSENOVA: 2-8,15, ANDREJA SAHAROVA: 7, BATINJOLSKA: 4,8,12-18,22-24,28,3,7-15,19-21,25-29, BOSKA JUGOVICA: 2-14,18-20,3-3A,7-19, BRACE ANDJELIC: 6,7,11, BRAĆE MRNJAVČEVIĆ: 6-22A,1-5,9-21,25-29B, CRNOLUŠKA: 2-8,12-14,18,3-7, DAMJANA JUGOVIĆA: 2-12, DIČINSKA: 4,26,30-30B,42,11L-11Ž,27B,37A-37B,45-47V,53A-59,73-73B, DIMITRIJA RUVARCA: 13-23, GOLUBIĆKA: 2-8,20-24A,1-7,11, IRISKOG VENCA: 3-5, IVANA GALEBA: 4-8A,14,1,9-17,21, JADARSKA: 2-4,20,26,5, JAKOVA NENADOVICA: 2-2A,16-20,1-3,29-33, JOVANA ZLATOUSTOG: 31A, KARINSKA: 42,46,52,58,3-15,39,47-49, KARLOVACKE MITROPOLIJE: 16,24D-26,36G,44A-44V,1-13,17-19V, KNEZA ALEKSE: 100-100E,21-21A, KNINSKOG KOSOVA: 2-4,8-16,5-7,11-19, LAFONTENOVA: 3, LJUBE NENADOVICA: 18-20T,26,36,42,5,9,15-19, LJUBOMIRA KLERIĆA: 4,8-10,18-20,24-26,3-5,9, MAJORA GAVRILOVICA: 2-24,17,23-25, MALI ZBEG NOVA 302: 2,6-8,12,9-11,15-17, MARKA CARA: 10-24,11I, MILORADA ARSENIJEVIĆA: 2-8,14-18,22,26-30,38,1,7,13-17,21,29,33-35, MIRKOVAČKA: 2-16A,22-26,1,5-11,15, MITE STAJICA: 18,11B-13, MOKROGORSKA: 4A,8,12-14,18-20,3,11-15,19, MOMCILA NASTASIJEVICA: 20-22,9-11, PALA TELEKIJA: 2-22,1-3,7-21, PULICEROVA: 1-11, RANKA MILJIĆA: 100-102,108,124, RASTKA NEMANJIĆA: 12A-20,30-40,58D,100,15,41-51A,55,61-65,71,77,83-89,163, RZAVSKA: 4-12,16, SVETOLIKA PAŠĆANA: 2-10, TENJSKA: 12-14,5,9, TOPUSKA: 2,3, VELJUNSKA: 2-4,12-14,30,1-5,11,23, VLADIKE RADA: 4-6,58,62-64,1A-1B,51-59A,69,73-75, VLADIMIRA VISOCKOG: 4,8-10,1-3,9, VUKANA NEMANJIĆA: 8-18,22,26, ZRENJANINSKI PUT: bb,192-200,161-171,183-185,191-193A,197,211-215, Naselje BORČA Mali Zbeg: DIČINSKA: 77-77G, DUKLJANSKA: 2-4,8,7-11, Naselje BORČA Mali Zbeg: BRACE ANDJELIC: 3, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ANDERSENOVA: 1-5, DIMITRIJA RUVARCA: 2-12,16-22,122,1A-5, IRISKOG VENCA: 2-18,9-19, JAKOVA NENADOVICA: 8,7-9,15-17,21-23,39,47, KNEZA ALEKSE: 2,6-10,14-20,1,5-11,15, KNINSKE KRAJINE: 2-10,14,18,22-32,3-23,45, MAJORA GAVRILOVICA: 1-1A,5, MARINE CVETAJEVE: 4-4A,9-11, MOMCILA NASTASIJEVICA: 2-16,1-3,15-23,27-29, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ANDREJA SAHAROVA: 4-28,1, JOVANA ZLATOUSTOG: 2-14A,20,34-38A,42-48,5-9, JUNAKA SA CERA: 17, LJUBE NENADOVICA: 2-12,1-1B, Naselje BORČA -- Mali Zbeg: LAFONTENOVA: 7, Naselje BORČA Mali Zbeg: PULICEROVA: 2,6-8, Naselje BORČA Mali - Zbeg: KARLOVACKE MITROPOLIJE: 10,23, Naselje Kovilovo: KOVILOVO: 7/2,8/2,4V-10,42-50,3-9,43,49-49A, Naselje Krnjača: ZRENJANINSKI PUT: 159,
Palilula 03:00 - 05:00 DIVLJIH KESTENA: 8-10,14-16,20-20A,60-64,25,47-57,2745, DRENOVAČKA: 1-5, HOMOLJSKA: 6-10,1-11, HUSINSKIH RUDARA: 6,7B-9A,13, JABUČKA: 2,1-5, JUHORSKA: 2,1-9, JURE KEROŠEVIĆA: 2, KARPATSKA: 2-4A, KORNATSKA: 4-12b,30-40F/8,44-60,1-25,65-75, MALJENSKA: 4-10,3,11-15, MIRIJEVSKI BULEVAR: BB,BB,28-30,14,20-30B,44-52,66-74,3,7B-9N,15A,37-41Ž,51, PANA ĐUKIĆA: 2-4, PAŠNJAČKA: 20,28,32-34, PATRISA LUMUMBE: 46-50,60-88,39A-67,71-71I, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, PUT ZA ADA HUJU: 9, SALVADORA ALJENDEA: 1-1B, SLANAČKI PUT: BB,2-24,1-49,95,101D-101R, SRNETIČKA: 27-31, STEVANA DUKIĆA: 2-8,12,1-15,19, STEVANA HRISTIĆA: 2-2B,1-1V/1 , SVRLJIŠKA: 1-3, URALSKA: BB,22,26-30,34-58,9-9A, VIŠNJIČKA: BB,BB,84,90A-114,134-156,162-164,57-61D,67A-71,77-81,91-95,115-115M, VLASENIČKA: 2-2A,8-12A,1-5,9-11, VLAŠIĆKA: 2-20,1-7, Naselje VIŠNJICA: ADA HUJA: 2-28,1-15, ANICE SAVIĆ-REBAC: 1-3A,9-11, ANRIJA ŽAMEA: 62-70,74-90,79-79A,85-85B,91,95A-101, ČAJETINSKA: 6A,44, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, DUNAVSKI BREG: 2-6,1A-9, IRISA: 14-38,11-31,35-37,41,45, KANADSKA: 2-12,1-11, LEPE STAMENKOVIĆ: 2-12,18-44,48-76,9-29,33,37-49,55-85, LUČANSKA: 4-10,14,18-24,30,1-1,11-29,35, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22,1-9, MARINA: 1-15A, METALSKA: 2-68A,1-67, ROSPI ĆUPRIJA: 6-6,10-14G,18, SESTARA BUKUMIROVIĆ: 80-84,90-92,98-100,106-118, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, TRUDBENIČKA: 24-24A, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1-23A,
08:30 - 19:00 CVIJIĆEVA: 18,
Savski venac
14:00 - 16:00 ANDRE NIKOLIĆA: 30,21-21D,25-29A, SANJE ŽIVANOVIĆA: 32-36,40-42,27B,31-33,37,43, ŽANKE STOKIĆ: 39,
Čukarica
08:30 - 14:00 ADA CIGANLIJA: BB,BB,BB,BB,2-2,46,3,9, ADA CIGANLIJA KAMP: bb,2-16,20-22,28-30,34-44,48,52-78,84,88-90,98-100,104-104A,108-118,122-126,132-144,150-152,156,162-172,176-180,186,194-196,200-206,210-216,224-228,232-236,244,1-7,11-15,19-25,29-31,35-37,41-43,47,51-53,57-65,69,75-79,85,91-95,99-109,113-117,121-123,127-135,139-143,147,153,157-159,169-171,179-181A,185,197,201,205,213,219-219,223-229,233,251,265-269,273-281,
Zemun
08:30 - 13:30 22 OKTOBRA: 2,1-5,9-11, JOVANA MIODRAGOVIĆA: 20-20V/1,28-28P,15,21-23,27-33, KAPETANA RADIČA PETROVIĆA: 2-6,12-24,1-15,19-25,31-35, KARAĐORĐEV TRG: BB,4-12A, KARAĐORĐEVA: 1-3, NIKOLE TESLE: 2-4,8-12,1-5, PRVE PRUGE: 9d, STARCA VUJADINA: 4-4V/2,8-12,3-11,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje Stubline: DAVIDOVIĆA KRAJ 1. DEO: 228A-230B,201B,227, DOM: 566, DORĆOLA: 0,20,148A-152B,156A,162,204A,143A-145,151A-153,157A,233-233A,1111BB, GRČIĆA KRAJ: 112A,196,200B,216A,228,7A,129A-129B,193B-197,201A-209B,217, JELIĆA KRAJ: 128G,207,219A-219C, KOD RADIO STANICE: 151, PUT ZA GIRČIĆA KRAJ: 226B,209B, STUBLINE: 126,148,152,192,196-204,212-216,228-230,59,145,149-151,155,199,207,213,217,227-229,567,
08:30 - 15:00 Naselje Stubline: JADRANSKI KRAJ: 40G,1111,
Mladenovac
08:30 - 19:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BOHINJSKA: 1, CERSKA: 2-6,1-15,19-21,25,29,33, CVIJIĆEVA: 2-20, KARAĐORĐEVA: 169,185-187A,193,197,201,207-209, KNEZA MILOŠA: 2-4,8-10,14, KRALJA PETRA PRVOG: BB,2-14,18-22A,28,1-3B, MAČVANSKA: 2,8,1-5, NEMANJINA: 2-4,8,1-1A,7-9, STEVANA SREMCA: 4-18,26,1,5-17,23, Naselje RAJKOVAC: CARA DUŠANA: 4, NEMANJINA: 6, SVETOZARA RANKOVIĆA: 2-8,1-27,33-37,
Lazarevac
09:30 - 15:00 Naseljeno mesto Dren,Bistrica,Burovo.
Kurir.rs