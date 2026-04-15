Slušaj vest

Došli smo do sredine nove radne nedelje, a jutarnji špic u Beogradu ovog jutra protiče nešto mirnije nego inače, bez većih zadržavanja na većini ključnih saobraćajnica.

Saobraćaj na Brankovom mostu odvija se bez većih problema, uz povremena kratkotrajna pojačanja intenziteta, ali se kolone brzo formiraju i ubrzo razilaze. Slična situacija zabeležena je i u kružnom toku kod Ušća, gde nema značajnijih gužvi, dok su centralne gradske ulice uglavnom prohodne.

Jutarnji špic u Beogradu

Najveće poteškoće i dalje su u Takovskoj ulici zbog radova, pa vozači sve češće koriste Bulevar despota Stefana kao alternativni pravac, gde dolazi do povremenih zastoja na potezu od Cvijićeve do Ulice Džordža Vašingtona.

Na mostu Gazela beleži se nešto slabiji intenzitet saobraćaja nego uobičajeno za ovaj period dana, dok su Autokomanda i Pančevački most u pravcu ka gradu pod većim opterećenjem, uz formiranje kolona na uključenju iz Zrenjaninskog i Pančevačkog puta.

Na Trgu Slavija trenutno nema većih zadržavanja.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"VUČIĆ JE VELIKI POLITIČAR SA ISKUSTVOM" Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov otvoreno o predsedniku Srbije
screenshot-8.jpg
HronikaBUKTI POŽAR U CENTRU BEOGRADA! Gori poznati kafić, ljudi hitno evakuisani, crni dim kulja sa krova (VIDEO)
Požar u ulici 27. marta
BeogradUŠLI SMO U NOVU FAZU RADOVA! Haos u Takovskoj ulici zbog redovnog održavanja, UKIDA SE autobusko stajalište DO KRAJA APRILA
Takovska ulica
DruštvoDOBRO OBRATITE PAŽNJU! Počinje izgradnja tunela u srcu Beograda – zatvara se deo ulica, a menjaju se i trase OVIH LINIJA gradskog prevoza
GSP