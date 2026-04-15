TAKOVSKU ULICU IZBEGNITE AKO MOŽETE: Jutarnji špic u Beogradu mirniji nego inače, ali radovi prave probleme vozačima (FOTO)
Došli smo do sredine nove radne nedelje, a jutarnji špic u Beogradu ovog jutra protiče nešto mirnije nego inače, bez većih zadržavanja na većini ključnih saobraćajnica.
Saobraćaj na Brankovom mostu odvija se bez većih problema, uz povremena kratkotrajna pojačanja intenziteta, ali se kolone brzo formiraju i ubrzo razilaze. Slična situacija zabeležena je i u kružnom toku kod Ušća, gde nema značajnijih gužvi, dok su centralne gradske ulice uglavnom prohodne.
Najveće poteškoće i dalje su u Takovskoj ulici zbog radova, pa vozači sve češće koriste Bulevar despota Stefana kao alternativni pravac, gde dolazi do povremenih zastoja na potezu od Cvijićeve do Ulice Džordža Vašingtona.
Na mostu Gazela beleži se nešto slabiji intenzitet saobraćaja nego uobičajeno za ovaj period dana, dok su Autokomanda i Pančevački most u pravcu ka gradu pod većim opterećenjem, uz formiranje kolona na uključenju iz Zrenjaninskog i Pančevačkog puta.
Na Trgu Slavija trenutno nema većih zadržavanja.
