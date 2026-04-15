Grejna sezona u Beogradu danas se zvanično završava, nakon što je počela 15. oktobra, a iz "Beogradskih elektrana" navode da će sistem nastaviti da radi ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, odnosno ako prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni Celzijusa.

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Vanja Vukić izjavio je da su i u završnici sezone radijatori ostali topli, kao i da je grejna sezona protekla bez većih poremećaja u radu sistema.

- Ova jubilarna, 60. grejna sezona je jedna od najuspešnijih, nije bilo sistemskih poremećaja u radu toplotnih izvora - rekao je Vukić, prenose domaći mediji.

On je dodao da nije bilo većih prekida u snabdevanju, kao i da su kvarovi na mreži otklanjani u kratkom roku, bez dužih prekida grejanja za veći broj korisnika.

Vukić je objasnio i da se grejanje može nastaviti i nakon 15. aprila, u periodu do početka maja, ukoliko Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu od 12 stepeni Celzijusa ili nižu. Kako je precizirao, u izuzetnim slučajevima moguće je i dalje produženje isporuke toplotne energije, ukoliko za to postoje tehnički i organizacioni uslovi.

Iz "Beogradskih elektrana" navode da po završetku grejne sezone odmah počinju pripreme za narednu, uključujući remont i radove na sistemu tokom letnjeg perioda. Cilj je, kako ističu, da se obezbedi stabilan rad sistema i u narednoj grejnoj sezoni, uz spremnost za eventualne temperaturne oscilacije i produženje grejanja po potrebi.