Potrošači opštine Zvezdara ostaće bez vode danas od 8 do 22 sata, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Bez vode će biti sledeće ulice:

Cvetanova ćuprija (od Miomira Denića do Braće Srnić), Pavla Savića, Mihajla Kostića Pljake, Jovana Belića.

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu da dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi: www.bvk.rs.

Ne propustiteDruštvoDeset godina čekanja je završeno: U Beogradu rešeno stambeno pitanje za deset porodica izbeglica
Ključevi
BeogradKRAJ GREJNE SEZONE U BEOGRADU: Radijatori se danas gase, ali postoji mogućnost nastavka grejanja pod OVIM uslovima
Radijator
BeogradBESPLATNO U BEOGRADU: Koncert "Kad svet zapeva" u petak na Čukarici
Screenshot 2026-04-14 144127.png
BeogradKOMPLETNA PROMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U BULEVARU DESPOTA STEFANA, DETALJAN VODIČ Radovi kreću sutra a završavaju se sledeće godine
Beograd stajalište autobusa saobraćaj GSP
BeogradOD DANAS IZMENE TRASA GSP LINIJA ZBOG RADOVA U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA: Evo kuda će ići autobusi 74, 75, 72N, 18N, 603N i 603NA
IMG_20260129_154638.jpg